«Залили фундамент — и пошли трещины»: минус 2 миллиона рублей — рассказываем, как не допустить таких ошибок

Контроль на стройке — это не расход, а страховка от миллионных потерь.
Семья из Калининграда решила построить дом мечты. Нашли подрядчика, заключили договор, внесли предоплату — два миллиона рублей. Через месяц залили фундамент. Стройку продолжали по плану. Ещё через месяц по стенам пошли трещины…
Экспертиза показала: основание слабое, бетон заниженного класса, армирование — с нарушением. Подрядчик к тому моменту исчез. Переделка фундамента обошлась ещё в полтора миллиона. Итог: потерянные деньги, сорванный по срокам строительства год и судебные тяжбы, которые длятся до сих пор.
Подобное случается на каждой третьей стройке — такова реальность согласно опросу «Службы строительного контроля Сергея Кузьмина» среди двухсот строительных объектов. И объединяет их одно: хозяин обратился в компанию для аудита и проверки качества уже после постройки дома. Многие рассуждают так: «Зачем платить заранее? Я сам буду приезжать на стройку по выходным. Подрядчик — знакомый, не обманет». На практике это работает не всегда, и чаще это не работает в принципе.
Самостоятельное посещение стройки раз в неделю не может решить задачу контроля «скрытых» работ. Проверка основания, гидроизоляции, армирования, фактической марки бетона, геометрии опалубки может осуществляться только в моменте непосредственных работ и становится недоступной для осмотра после завершения этапа.
Вот ещё один реальный случай из практики. При строительстве двухэтажного дома в Калининграде подрядчик залил монолитный пояс. Нанятый хозяином специалист проверил динамику набора прочности бетона переносным склерометром — прибором для измерения прочности на месте. Оказалось: динамики нет, с бетоном что-то не так. Работу остановили.
Поставщик просто ошибся в документах и отправил не тот бетон. Переделка всего одного участка стоила 240 000 рублей. Без контроля на монолитный пояс нагрузили бы крышу. Под нагрузкой крыши такой пояс бы лопнул и по стенам пошли бы трещины. Исправление готового дефекта обошлось бы более чем в миллион рублей.
Что именно и как проверяет «Служба строительного контроля Сергея Кузьмина»? На этапе фундамента — посадку и геодезическую разбивку осей, основание, качество бетона, диаметр и шаг арматуры, гидроизоляцию. Типичные нарушения: песчаное основание не уплотнено до нужного коэффициента, отсутствует защитный слой арматуры, заниженный класс бетона.
При возведении стен и перекрытий контролируют вертикальность кладки, высотные отметки, толщину швов, качество раствора, армирование поясов и перекрытий. При монтаже кровли проверяют стропильную систему, гидро- и пароизоляцию, покрытие кровли.
Инженерные системы проверяют до того, как их зашьют гипсокартоном, — сечение кабеля, заземление, уклоны труб. Среди частых проблем — нарушение целостности гидро- и пароизоляции, нарушение технологии устройства стропильной системы, отсутствие гидроизоляции деревянных конструкций, контруклоны безнапорных трубопроводов.
Контроль строится на основе проектной и нормативной документации и строгом соблюдении технологии по каждому виду работ. Из-за множества технических и нормативных требований качественно выполнить такой контроль под силу только опытному инженеру.
Контроль ведётся комплексно, и все замеры производятся профессиональными инструментами и оборудованием: лазерным и оптическим нивелиром, динамическим и пенетрационным плотномером, тепловизором для проверки утечек тепла и определения мостиков холода, а также приборами для определения прочности бетона. При сомнениях пробы бетона отвозят в аккредитованную лабораторию.
Сколько стоит профессиональный строительный контроль? Цена стартует от 60 000 рублей в месяц в зависимости от сложности объекта. Вы платите только тогда, когда стройка идёт. В эту стоимость входит 1–2 выездов в неделю, которых, по опыту Сергея Сергеевича, достаточно, чтобы осуществить контроль и произвести урегулирование текущих вопросов и корректировку действий. Если стройка требует более частого присутствия — инженер выезжает на объект столько раз, сколько необходимо, по условиям договора.
Инженеры «Службы строительного контроля Сергея Кузьмина» — профессионалы своего дела, входят в состав «Национального реестра специалистов (НРС)». Это федеральная информационная система, которая содержит данные о квалифицированных специалистах в строительной отрасли, а также в сфере инженерных изысканий и проектирования. Также компания обладает допуском СРО в строительстве. Наличие данных факторов гарантирует профессиональный подход и прозрачность сотрудничества с командой Сергея Кузьмина.
Мы попросили Сергея, чтобы он, основываясь на своём 15-летнем опыте, дал несколько советов тем, кто только задумывается о строительстве дома.
— Сергей Сергеевич, расскажите, как обезопасить себя при выборе подрядчика?
— Ваш главный правовой инструмент — включить в договор фразу: «Заказчик имеет право привлекать независимую организацию для строительного контроля. Представитель контроля имеет право приостанавливать работы при выявлении нарушений до их устранения. Время приостановки не считается просрочкой подрядчика». Это защитит от ситуации, когда инженера строительного контроля не пускают на объект.
— Когда особенно стоит насторожиться, если строительный подрядчик уже выбран?
— Я бы выделил следующие признаки недобросовестного подрядчика. Он отказывается показывать скрытые работы. Смета существенно ниже рыночной — тут важно понимать, что экономия почти всегда идёт на технологии и материале. Работы ведутся с отклонениями от проекта и нормативной документации — «по опыту». Но каждый объект уникален — решения, принятые по опыту, не всегда подходят к конкретному объекту.
— Когда лучше всего обращаться к вам за помощью, на каком этапе?
— Идеально — до подписания договора с подрядчиком. Наши инженеры проверят смету и проект на ошибки. Бывает, что в проекте заложены заведомо дорогие или несуществующие работы, нарушена технология строительства, составят график контрольных точек и включат защитные пункты в договор.
Если стройка уже идёт — не затягивайте с обращением за услугой контроля строительства. Да, часть скрытых работ уже не проверить. Но инженер составит акт текущего состояния и будет контролировать всё, что осталось. Каждая неделя без контроля в существенной прогрессии увеличивает риск, что новый дефект будет замаскирован: залит бетоном или зашит гипсокартоном. Исправление потом стоит в три‑пять раз дороже.
Помните, один предотвращённый брак в фундаменте или кровле окупает стоимость полного профессионального технадзора строительных работ всего дома. Экономия на контроле процесса строительства часто становится самой дорогой тратой в жизни.
«Служба строительного контроля Сергея Кузьмина»