«Залили фундамент — и пошли трещины»: минус 2 миллиона рублей — рассказываем, как не допустить таких ошибок

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Ссылка Контроль на стройке — это не расход, а страховка от миллионных потерь. Семья из Калининграда решила построить дом мечты. Нашли подрядчика, заключили договор, внесли предоплату — два миллиона рублей. Через месяц залили фундамент. Стройку продолжали по плану. Ещё через месяц по стенам пошли трещины… Экспертиза показала: основание слабое, бетон заниженного класса, армирование — с нарушением. Подрядчик к тому моменту исчез. Переделка фундамента обошлась ещё в полтора миллиона. Итог: потерянные деньги, сорванный по срокам строительства год и судебные тяжбы, которые длятся до сих пор. Подобное случается на каждой третьей стройке — такова реальность согласно опросу «Службы строительного контроля Сергея Кузьмина» среди двухсот строительных объектов. И объединяет их одно: хозяин обратился в компанию для аудита и проверки качества уже после постройки дома. Многие рассуждают так: «Зачем платить заранее? Я сам буду приезжать на стройку по выходным. Подрядчик — знакомый, не обманет». На практике это работает не всегда, и чаще это не работает в принципе.

Самостоятельное посещение стройки раз в неделю не может решить задачу контроля «скрытых» работ. Проверка основания, гидроизоляции, армирования, фактической марки бетона, геометрии опалубки может осуществляться только в моменте непосредственных работ и становится недоступной для осмотра после завершения этапа. Вот ещё один реальный случай из практики. При строительстве двухэтажного дома в Калининграде подрядчик залил монолитный пояс. Нанятый хозяином специалист проверил динамику набора прочности бетона переносным склерометром — прибором для измерения прочности на месте. Оказалось: динамики нет, с бетоном что-то не так. Работу остановили. Поставщик просто ошибся в документах и отправил не тот бетон. Переделка всего одного участка стоила 240 000 рублей. Без контроля на монолитный пояс нагрузили бы крышу. Под нагрузкой крыши такой пояс бы лопнул и по стенам пошли бы трещины. Исправление готового дефекта обошлось бы более чем в миллион рублей. Что именно и как проверяет «Служба строительного контроля Сергея Кузьмина»? На этапе фундамента — посадку и геодезическую разбивку осей, основание, качество бетона, диаметр и шаг арматуры, гидроизоляцию. Типичные нарушения: песчаное основание не уплотнено до нужного коэффициента, отсутствует защитный слой арматуры, заниженный класс бетона. При возведении стен и перекрытий контролируют вертикальность кладки, высотные отметки, толщину швов, качество раствора, армирование поясов и перекрытий. При монтаже кровли проверяют стропильную систему, гидро- и пароизоляцию, покрытие кровли.

Инженерные системы проверяют до того, как их зашьют гипсокартоном, — сечение кабеля, заземление, уклоны труб. Среди частых проблем — нарушение целостности гидро- и пароизоляции, нарушение технологии устройства стропильной системы, отсутствие гидроизоляции деревянных конструкций, контруклоны безнапорных трубопроводов. Контроль строится на основе проектной и нормативной документации и строгом соблюдении технологии по каждому виду работ. Из-за множества технических и нормативных требований качественно выполнить такой контроль под силу только опытному инженеру. Контроль ведётся комплексно, и все замеры производятся профессиональными инструментами и оборудованием: лазерным и оптическим нивелиром, динамическим и пенетрационным плотномером, тепловизором для проверки утечек тепла и определения мостиков холода, а также приборами для определения прочности бетона. При сомнениях пробы бетона отвозят в аккредитованную лабораторию. Сколько стоит профессиональный строительный контроль? Цена стартует от 60 000 рублей в месяц в зависимости от сложности объекта. Вы платите только тогда, когда стройка идёт. В эту стоимость входит 1–2 выездов в неделю, которых, по опыту Сергея Сергеевича, достаточно, чтобы осуществить контроль и произвести урегулирование текущих вопросов и корректировку действий. Если стройка требует более частого присутствия — инженер выезжает на объект столько раз, сколько необходимо, по условиям договора. Инженеры «Службы строительного контроля Сергея Кузьмина» — профессионалы своего дела, входят в состав «Национального реестра специалистов (НРС)». Это федеральная информационная система, которая содержит данные о квалифицированных специалистах в строительной отрасли, а также в сфере инженерных изысканий и проектирования. Также компания обладает допуском СРО в строительстве. Наличие данных факторов гарантирует профессиональный подход и прозрачность сотрудничества с командой Сергея Кузьмина.