Глава МЧС призвал власти Калининграда оборудовать системы оповещения в опасных промзонах

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В районах размещения опасных производственных объектов необходимо создавать системы оповещения населения. С таким предложением к властям Калининградской области обратился глава МЧС Александр Куренков, который посетил регион с рабочим визитом.

Министр провёл в областном правительстве совещание, на котором рассматривались вопросы обеспечения безопасности объектов гражданской обороны, развития пожарной охраны и дальнейшего совершенствования комплексной системы защиты населения и территорий региона от чрезвычайных ситуаций.

«В регионе проведена большая работа в этом направлении, но вместе с тем, остаётся не решённым вопрос создания локальных систем оповещения в районах размещения опасных производственных объектов», — отметил министр.