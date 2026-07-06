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Калининградский двухъярусный мост с 17 июля станет односторонним

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Калининградский двухъярусный мост с 17 июля станет односторонним - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

С 17 июля проехать по двухъярусному мосту в Калининграде можно будет только с ул. Портовой на Правую набережную. об изменениях в схеме движения сообщили в пресс-службе мэрии.

По мнению городских властей, переправа находится в аварийном состоянии, и собственник — ОАО РЖД, — решил после детального обследования моста, ограничить на него нагрузку.

«Чтобы добраться из центральной части города в Московский район на легковом автомобиле можно будет использовать любые другие мосты. Водителям грузового транспорта напоминаем, что проезд по двухъярусному мосту запрещён, рекомендуем строить маршруты через Вторую эстакаду», — посоветовали в мэрии.

Двухъярусный мост скро останется лишь на открытках, которые нарисовали ученики одной из калининградских школ.

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