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Во вторник ещё тихо, а в среду на Калининград обрушится скандинавский шторм: синоптики предсказывают усиление ветра до 27 м/с

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Во вторник ещё тихо, а в среду на Калининград обрушится скандинавский шторм: синоптики предсказывают усиление ветра до 27 м/с - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининградской области во вторник, 7 июля, ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха составит +16…+20°C, сообщили в региональном МЧС.

Ветер ночью юго-западный, западный 6-11 м/с, днём местами 12 м/с. Согласно моделям Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в среду регион окажется в полосе влияния циклона, который формируется над Скандинавией. Атмосферное давление упадёт практически до отметки 742 мм рт. ст., то есть окажется почти на 20 мм ниже нормы. Такой резкий перепад будет способствовать возникновению ветра до 25-27 м/с. Волна в Балтийском море может подняться до 4-5 м.

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