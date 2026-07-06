В Калининграде закрыли котельную, которая поглощала 550 тонн угля в год

В Калининграде закрыли угольную котельную на ул. Молодой Гвардии, которая с начала века отапливала 4 многоквартирных дома и расходовала ежегодно 550 тонн угля. Об этом сообщили в городской администрации в понедельник, 6 июля.
В здании котельной установили современный теплопункт, заменив для этого 820 метров тепловой сети. До конца года в областном центре переоборудуют ещё 8 из 18 угольных котельных.
В Калининграде вместо «страшной» кирпичной угольной котельной на улице Энгельса построят новую — блочно-модульную и на газу. За работы готовы заплатить почти 50 млн рублей, выполнить контракт нужно за полгода.