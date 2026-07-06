«Оптический обман» на Черняховского: водитель получил штраф за стоянку до запрещающего знака (фото)

Калининградец получил штраф за остановку в неположенном месте на улице Черняховского. Как рассказал Александр «Клопс», он считает, что фоторадар ошибся из-за ракурса.
Мужчина поставил машину на небольшом пятачке перед знаком в районе улицы Иванникова. Останавливаться там можно, однако камера зафиксировала нарушение и водителю пришло «письмо счастья». На снимке кажется, будто машина стоит после знака 3.27 «Остановка запрещена».
Водитель утверждает, что это оптический обман: из-за угла съёмки расстояние до знака выглядит иначе, чем на месте. Калининградец намерен обжаловать постановление в Госавтоинспекции.
В Калининграде начали активнее штрафовать водителей за остановку и стоянку в неположенных местах с помощью фото- и видеокамер. Такая аппаратура заработала, в частности, на Гвардейском проспекте на участке от улицы Театральной до площади Победы.
У ТЦ «Европа» установлен знак 3.27 «Остановка запрещена». Там машины часто стоят с включённой аварийкой, мешая другому транспорту. После запуска камеры один из первых штраф получил таксист, который приехал к «Европе», чтобы забрать клиента.
В центре Калининграда во многих местах установлен именно этот знак. Из-за этого под штраф может попасть не только водитель, который бросил машину на аварийке, но и тот, кто остановился буквально на минуту высадить или подобрать пассажира.