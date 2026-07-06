«Оптический обман» на Черняховского: водитель получил штраф за стоянку до запрещающего знака (фото)

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Калининградец получил штраф за остановку в неположенном месте на улице Черняховского. Как рассказал Александр «Клопс», он считает, что фоторадар ошибся из-за ракурса.

Мужчина поставил машину на небольшом пятачке перед знаком в районе улицы Иванникова. Останавливаться там можно, однако камера зафиксировала нарушение и водителю пришло «письмо счастья». На снимке кажется, будто машина стоит после знака 3.27 «Остановка запрещена».

Водитель утверждает, что это оптический обман: из-за угла съёмки расстояние до знака выглядит иначе, чем на месте. Калининградец намерен обжаловать постановление в Госавтоинспекции.

В Калининграде начали активнее штрафовать водителей за остановку и стоянку в неположенных местах с помощью фото- и видеокамер. Такая аппаратура заработала, в частности, на Гвардейском проспекте на участке от улицы Театральной до площади Победы.