Езда на интуиции: на Преголе блогер ради красивого видео едва не утопил детей на байдарке

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В Калининграде блогер-лихач на арендованном катере ради красивого видео спровоцировал переворот спортсменов-байдарочников. Инцидент произошёл на Преголе в районе набережной Карбышева.

В начале почти двухминутного ролика автор предлагает девушкам водную прогулку с ветерком. Выпендрёжник находит парочку жертв и признаётся, что впервые будет управлять лодкой с мотором, и прав на это у него нет.

Молодой человек стартует от Рыбной деревни и объезжает по кругу остров Октябрьский. Как и подобает опытному боцману, всю поездку мачо сопровождает трёхмачтовыми выражениями. Пассажирки от этого приходят в восторг.

В районе набережной Карбышева, где проходят тренировки воспитанников спортивной школы по водным видам спорта, хулиган намерено совершает манёвр, после которого одна из байдарок переворачивается. Предположительно, наставники спортсменов пытались догнать лихача на надувной лодке, но тот, как и положено нашкодившему трусу, ретируется, сопровождая инцидент сальными шутками и громким смехом.

«... газ! Дрифт? Сейчас проверим! Дадим им волну на переворот. Не, ну а чё?! Ой, он реально перевернулся. Ха-ха-ха. Ладно сваливаем!», — комментирует каждое свое действие нарцисс на жёлтой лодке.

Полная версия видео есть в распоряжении редакции «Клопс», а также в соцсетях блогера. Готовы предоставить запись сотрудникам Государственной инспекции по маломерным судам, чтобы они оценили действия как самого нарушителя, так и тех, кто доверил ему управление катером.