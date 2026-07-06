Подальше от города: слушать Джона Леннона и Ханса Циммера

10 июля «Дудук бенд» даст концерт под звёздами в посёлке Весёловка.
Тембр маленькой тросточки из абрикосового дерева, его интимную интонацию пытаются разгадать многие. В руках каждого музыканта эта «тросточка», которую признали шедевром культурного наследия в ЮНЕСКО, раскрывается по-разному. И как будто диктует исключительно национальную музыку и строгий состав. Но это как будто. На самом деле — у кого сколько смелости хватит.
В этно-джаз-бэнде петербургского музыканта Виталия Погосяна дудук делит сцену с клавишами, бас-гитарой, скрипкой и даже перуанским кахоном. Любая музыка превращается в импровизацию. Жанровые рамки раздвинуты, рядышком с народными армянскими напевами может зазвучать Imagine Джона Леннона или Shape of my heart Стинга. Собственно, так и будет на концерте за 100 километров от города, куда слушателей Собора доставят с ветерком в эту пятницу.
Музыка на открытой площадке в уединённом, отмеченном гениальностью Иммануила Канта местечке — посёлке Весёловка (нем. Юдшен), — стала традицией год назад. Именно отсюда стартовала «Музыкальная экспедиция» Бориса Андрианова, которую тогда подхватили кирха святой Барбары, Бальга и даже аэропорт (впервые в жизни). Этим летом маршрут пока один. И ощущения совершенно новые.
Чтобы встретиться с Летней ночью за городской чертой, удобнее всего воспользоваться трансфером, который предполагает часть билетов.
В 18 часов, сразу, как кончится рабочий день, автобус заберёт всех путешественников у большого экрана на острове Канта, выключив из шумной городской жизни как минимум часа на четыре.
На месте, вместо грохота и свиста, нас обнимет небо. Согреет тёплый свет гирлянд в его глубине. И начнётся любимый мотив Love me tender, love me sweet, never let me go.
Не упустите это лето.
10 июля, 20:00
«Дудук бенд». Летняя ночь
В программе: В. Погосян, Дж. Поултон, Х. Циммер, Дж. Леннон, А. Пьяццолла, Стинг, А. Бабаев, В. Цой, П. Мэйфилд
Виталий Погосян (дудук, аккордеон, вокал)
Илья Щеклеин (фортепиано, клавиши)
Сергей Шеин (бас-гитара)
Роман Николаев (барабаны, кахон)
Билеты и трансфер: sobor39.ru