Подальше от города: слушать Джона Леннона и Ханса Циммера

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10 июля «Дудук бенд» даст концерт под звёздами в посёлке Весёловка.

Тембр маленькой тросточки из абрикосового дерева, его интимную интонацию пытаются разгадать многие. В руках каждого музыканта эта «тросточка», которую признали шедевром культурного наследия в ЮНЕСКО, раскрывается по-разному. И как будто диктует исключительно национальную музыку и строгий состав. Но это как будто. На самом деле — у кого сколько смелости хватит.

В этно-джаз-бэнде петербургского музыканта Виталия Погосяна дудук делит сцену с клавишами, бас-гитарой, скрипкой и даже перуанским кахоном. Любая музыка превращается в импровизацию. Жанровые рамки раздвинуты, рядышком с народными армянскими напевами может зазвучать Imagine Джона Леннона или Shape of my heart Стинга. Собственно, так и будет на концерте за 100 километров от города, куда слушателей Собора доставят с ветерком в эту пятницу.