Калининградцы сдали более 300 автопокрышек для переработки

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В Калининградской области по итогам акции «Экоиюнь» собрали свыше 300 автомобильных шин. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает региональное минприроды.

Акция по бесплатному приёму автопокрышек у жителей области проводилась 20 июня. От одного человека принимали не более четырёх шин.

«300 шин, сданных жителями на безвозмездной основе, не окажутся на свалке, а превратятся в полезные ресурсы», – отметили в ведомстве.

В минприроды отметили, что шины запрещено выбрасывать в контейнеры для твердых коммунальных отходов и оставлять на контейнерных площадках: «Автомобильные шины являются отходами IV класса опасности и не относятся к ТКО. Региональный оператор не имеет права их вывозить и утилизировать».