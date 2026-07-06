МЧС планирует построить в Калининградской области спасательный центр

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В Калининградской области планируется построить военный городок спасательного воинского формирования МЧС России. Об этом заявил глава министерства Александр Куренков во время визита в регион, сообщает в понедельник, 6 июля, пресс-служба ведомства.

Для строительства спасательного центра уже определён земельный участок в Гурьевском районе площадью 250 тысяч квадратных метров.

«Мы развиваемся. В рамках расширения такой же спасательный центр планируется построить в Крыму и в Калининграде», — отметил Александр Куренков.