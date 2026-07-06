В Калининградской области с начала года выявлено 49 незаконных свалок

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области в первом полугодии 2026 года выявлено 49 незаконных свалок. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметили в министерстве природных ресурсов и экологии области, самовольный сброс мусора удалось обнаружить в том числе благодаря обращениям граждан. 29 незаконных свалок уже ликвидированы — вывезено и утилизировано более 350 кубометров отходов, остальные находятся в работе.

По итогам 2025 года в регионе выявлено 124 незаконные свалки. Совместно с муниципалитетами было ликвидировано 123.

«Обратная связь от населения – это один из самых эффективных инструментов в нашей работе. Большинство нелегальных свалок выявляется именно благодаря сигналам неравнодушных граждан. Мы призываем жителей региона продолжать проявлять активную позицию. Если вы стали свидетелем незаконного сброса мусора или обнаружили свалку, обязательно сообщайте об этом в министерство для принятия оперативных мер», – отметила министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова.

Направить обращение с указанием координат или фотоматериалов нарушений можно через официальный сайт министерства природных ресурсов и экологии области посредством интернет-приёмной.

В ведомстве напомнили, что за размещение отходов в неустановленных местах предусмотрены следующие штрафы: