В Калининграде подросток залез на вышку ради куража на фоне зловещего заката (видео)

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В Калининграде подросток забрался на вышку связи на Сельме. Об этом «Клопс» рассказал очевидец.

Александр заснял опасные игры в воскресенье, 5 июля, в районе улицы Рассветной, 28.

«Около 21:20 молодой человек сначала поднялся по сетевым коробкам, затем перебрался на трап и полез наверх. Его товарищи стояли внизу и отговаривали», — рассказал мужчина.

Александр обратился в службу 112. Там передали обращение участковому, который перезвонил и пообещал разобраться.