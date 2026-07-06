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В Калининграде подросток залез на вышку ради куража на фоне зловещего заката (видео)

  1. Калининград
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В Калининграде подросток залез на вышку ради куража на фоне зловещего заката (видео) - Новости Калининграда | Фото: очевидец
В Калининграде подросток залез на вышку ради куража на фоне зловещего заката (видео) - Новости Калининграда

В Калининграде подросток забрался на вышку связи на Сельме. Об этом «Клопс» рассказал очевидец.

Александр заснял опасные игры в воскресенье, 5 июля, в районе улицы Рассветной, 28. 

«Около 21:20 молодой человек сначала поднялся по сетевым коробкам, затем перебрался на трап и полез наверх. Его товарищи стояли внизу и отговаривали», — рассказал мужчина. 

Александр обратился в службу 112. Там передали обращение участковому, который перезвонил и пообещал разобраться. 

Мужчина добавил, что похожую ситуацию видел накануне в Чкаловске. Около 20:00–21:00 двое молодых ребят забирались по пожарной лестнице на крышу четырёхэтажного дома.

«Молодёжь рискует жизнью ради адреналина, спокойно забирается наверх, не стесняется взрослых и не пугается приезда полиции. У нас таких конструкций по городу хватает: скорее всего, это не первое и не последнее место. Кто-то должен это контролировать и не давать доступ», — считает калининградец.

Александр надеется, что родители узнают на видео своих детей, обратят внимание на опасные развлечения и примут меры.

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