Сенатор рассказал, как обстоят дела с авиасубсидиями для Калининграда

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Сумму субсидий на авиабилеты для Калининградской области ещё обсуждают, но концептуально они уже заложены в федеральном бюджете на три года. Об этом на круглом столе заявил член Совета Федерации Александр Шендерюк-Жидков.

«Пока там идёт дискуссия, сколько этих денег нужно, но уже у нас в концепции трёхлетней это заложено, начиная с 2027 года», — сказал политик.

По словам сенатора, вопрос авиасубсидий начали активнее отрабатывать после обращений из региона. Он напомнил, что летом для калининградцев появились дополнительные рейсы по плоскому тарифу: один — в июне, с июля — второй. Шендерюк рассказал, что на днях сам купил билет по плоскому тарифу за 6,5 тысячи рублей в одну сторону.