В Калининграде южная часть города почти на сутки останется без холодной воды

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В Московском районе Калининграда из-за модернизации системы задвижек на сетях водоснабжения 13 июля почти сутки не будет холодной воды. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает областное предприятие «Водоканал».

«Такое техническое переоснащение является уникальным для региона, поскольку подобная масштабная замена запорной арматуры на данном участке не производилась на протяжении последних 50 лет. Внедрение современного оборудования позволит существенно минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций и, как следствие, неплановых отключений жилых объектов от водоснабжения в будущем», — говорится в сообщении.

В связи с проведением работ 13 июля с 10:00 до 24:00 возможно временное ограничение водоснабжения в границах следующих улиц: ул. Тихорецкая, ул. Суворова, ул. Камская, ул. Судостроительная, Аллея Смелых, ул. Муромская, ул. О. Кошевого, ул. У. Громовой, ул. Н. Карамзина, ул. Печатная, ул. Понартская, ул. Флагманская, а также на прилегающих территориях. На ул. Дзержинского прогнозируется понижение давления в системе водоснабжения.