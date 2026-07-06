Андрей Кропоткин возложил цветы к мемориалу 1 200 гвардейцам в честь 80-летия области

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В Калининграде прошла памятная церемония у мемориала 1 200 воинам-гвардейцам. Об этом «Клопс» рассказал председатель Законодательного собрания Андрей Кропоткин.

Возложение цветов состоялось в субботу, 4 июля. В этот день ровно 80 лет назад был подписан указ о переименовании Кёнигсберга в Калининград, а Кёнигсбергской области — в Калининградскую.

«В этот памятный день у мемориала 1 200 воинам-гвардейцам собрались сотни горожан, чтобы отдать дань уважения тем, кому мы обязаны жизнью на этой земле: ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам становления области. Без их мужества и тяжелейшего труда не было бы прекрасного региона, в котором мы живём сегодня и где будут расти наши дети и внуки», — сказал Кропоткин.

Спикер Заксобрания подчеркнул, что 80 лет для региона — это не итог, а начало большой истории.

«Уверен, что впереди у нашей любимой Калининградской области масштабное развитие и новые важные победы», — добавил Андрей Кропоткин.