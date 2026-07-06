Звёзды зажгли, но не без сбоев: как прошёл второй концерт ко Дню города на «Ростех Арене» (фото)

В Калининграде на «Ростех Арене» выступили Zivert, Burito и «5sta Family». За праздничным концертом, приуроченным к юбилею области, понаблюдал фотокорреспондент «Клопс» в воскресенье, 5 июля.
Празднование второго дня началось с получасовым опозданием. На входе собралась толпа гостей, желающих посмотреть на звёзд. Огромная очередь тянулась до парковки.
Первым на сцену вышел Burito. Запланированный часовой сет из хитов прервался «по техническим причинам» минут через сорок. Ведущие, как могли, тянули время, пока устранялись неполадки.
Затем наступило время столичной группы «5sta Family», разогревший озябших и несколько разочарованных калининградцев хитами «Зачем», «Я буду твоей малышкой», «Вместе мы».
Завершающим аккордом стало выступление Zivert. Певица не только качала зал хитами, но и активно общалась со зрителями, принимая плакаты и другие дары от поклонников.
Хедлайнерами первого дня стали группа «Браво», Олег и Родион Газмановы.