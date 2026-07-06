Звёзды зажгли, но не без сбоев: как прошёл второй концерт ко Дню города на «Ростех Арене» (фото)

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В Калининграде на «Ростех Арене» выступили Zivert, Burito и «5sta Family». За праздничным концертом, приуроченным к юбилею области, понаблюдал фотокорреспондент «Клопс» в воскресенье, 5 июля.

Празднование второго дня началось с получасовым опозданием. На входе собралась толпа гостей, желающих посмотреть на звёзд. Огромная очередь тянулась до парковки.