Собственницу 55 автомобилей, зданий, квартир и участков земли заставили заплатить за ремонт помещения

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В Калининградской области владелицу 55 автомобилей и объектов недвижимости заставили рассчитаться за ремонт помещения. При этом судебные приставы-исполнители сразу после решения суда наложили арест на имущество и счета должницы. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

По данным ведомства, гражданка заключила со строительной фирмой договор подряда на проведение внутренней отделки помещения. Когда работы были завершены на 95%, заказчица отказалась их оплачивать, посчитав, что они выполнены некачественно.

Конфликт был решён в суде, который постановил взыскать с калининградки 1 млн рублей. Это стоимость выполненных работ в размере 830 тысяч рублей плюс проценты за пользование чужими денежными средствами 170 тысяч рублей.

В собственности у гражданки находилось 33 грузовых и легковых автомобиля, а также 22 объекта недвижимости — земля, помещения, здания. В отношении этого имущества был вынесен запрет регистрационных действий. Также был наложен арест на счета должницы.

«Комплекс мер подействовал незамедлительно: требуемая сумма поступила на депозитный счет отделения в течение пяти дней, отведенных для добровольного погашения задолженности. Ограничения с имущества и счетов калининградки были сняты. Денежные средства будут направлены организации-взыскателю», — отметили в УФССП.