Фестиваль военных духовых оркестров «Фанфары Балтики» собрал более 12 тысяч зрителей

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В Калининградской области прошёл Международный фестиваль военных духовых оркестров «Фанфары Балтики». Мероприятие было посвящено 80-летию региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

На стадионе «Балтика» 4 июля состоялся гала-концерт, где выступили ведущие военные оркестры России, сводный фестивальный оркестр, солисты Калининградской областной филармонии имени Е. Ф. Светланова и Танцевальная группа ансамбля песни и пляски Балтийского флота.

По словам директора филармонии Виктора Бобкова, зрителями фестиваля стали более 12 тысяч человек из разных городов региона. «Только в первый день на трёх площадках собралось почти 5 тысяч слушателей», — подчеркнул он.