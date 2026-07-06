Платить по факту: как реформировать техприсоединение для промышленности

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Для промышленного сектора Калининградской области вопрос технологического присоединения к инженерным сетям всё чаще становится не точкой старта, а главным барьером для новых промышленных проектов. Почему действующую систему необходимо менять — в открытом письме Александра Данишевского, руководителя индустриального парка «Данор».

Проблема технологического присоединения к инженерным сетям — одна из наиболее острых для промышленного сектора Калининградской области. И я говорю об этом не как сторонний наблюдатель, а как человек, ежедневно сталкивающийся с последствиями действующей модели. Стоимость и сроки подключения, порядок и сроки платежей — всё это становится серьёзным барьером для запуска новых производств.

В чём суть проблемы

Сейчас, когда предприниматель принимает решение о строительстве предприятия, он сталкивается с необходимостью внесения платы за технологическое присоединение авансом. Инвесторы вынуждены платить до 100% стоимости ещё до начала фактических работ. Деньги уходят на счета сетевых организаций и надолго там задерживаются. Далее следует длительный цикл у ресурсоснабжающей организации. Сначала оплата, затем заказ и разработка проекта (до полугода и более), потом сам монтаж оборудования — год, а то и два. Всё это время предприятие не просто не получает отдачу от инвестиций — оно ещё и несёт кредитные проценты на сумму уже оплаченного техприсоединения.

Особенно остро вопрос стоит для промышленных объектов. Если мощность потребления электроэнергии превышает 150 кВт, включаются совершенно иные тарифные ставки, которые напрямую ложатся в себестоимость будущей продукции. Стоимость подключения может достигать от 100 тысяч рублей и более за киловатт. Для среднестатистического промышленного предприятия это суммы, сопоставимые с годовым инвестиционным бюджетом. При этом ещё приходится довольно долго ждать, когда работы будут выполнены. Сроки, которые определены в договоре, — год — зачастую нарушаются, и спросить с ресурсоснабжающих организаций инвестору практически невозможно.

Я привёл в качестве примера ситуацию с присоединением к электросетям. Но такое же положение дел может быть с подведением воды, водоотведением и газом.

Что предлагается

Я вижу решение в изменении самого принципа оплаты. Должно быть распределение платы за технологическое присоединение во времени, синхронизированное с фактическим потреблением ресурсов.

Суть моего предложения: предприятие начинает выплачивать стоимость подключения не до строительства, а после фактического подключения к сетям, когда оно уже начало работать и генерировать выручку. Тогда ресурсоснабжающие организации будут заинтересованы в скорейшем выполнении технического присоединения.

Плата распределяется равномерно на несколько лет и включается в тариф на потребляемую электроэнергию (или воду, теплоснабжение, газ). После полного погашения стоимости присоединения предприятию возвращается стандартный (базовый) тариф.

Такой подход позволяет:

снизить нагрузку на проектное финансирование — средства не замораживаются на счетах ресурсоснабжающих организаций задолго до начала работ; исключить «кредитный капкан» — предприятие не платит проценты по кредитам за то, чего ещё не получило; привязать платежи к реальному экономическому результату: предприятия начали работать — начали платить.

Что можно сделать

Анализ показывает пять приоритетных направлений.

Первое — законодательно закрепить механизм распределения платы за техприсоединение на весь срок окупаемости проекта. Речь не о классической рассрочке с процентами на остаток долга, а об ином принципе: платёж «вшивается» в тариф на ресурс и погашается за счёт операционной деятельности предприятия.

Второе — распространить этот механизм на все категории промышленных потребителей, сняв ограничение по порогу мощности в 150 кВт. Крупные объекты нуждаются в этой мере в первую очередь.

Третье — синхронизировать график платежей с реальными этапами стройки и ввода объекта в эксплуатацию, а не с формальными датами подписания актов.

Четвёртое — обеспечить прозрачность расчётов, обязав ресурсоснабжающие организации детально обосновывать каждую статью затрат.

Пятое — создать публичные инфраструктурные карты с данными о существующих сетях, точках подключения и свободных мощностях. Это позволит бизнесу заранее планировать проекты и избегать рисков, связанных с отсутствием технической возможности.

На этом пункте хотелось бы остановиться поподробнее. Дело в том, что в России уже есть успешные примеры создания интерактивных карт для инвесторов. Например, в Московской области работает карта, где можно не только посмотреть доступность газа, воды, электричества и тепла по выбранному участку, но и рассчитать ориентировочную стоимость присоединения. В Саратовской области также ведётся подобная работа. Там аккумулируются данные по свободным мощностям в стандартизированной форме для федеральной инвесткарты. А в Межрегиональной распределительной сетевой компании Северо-Запада ещё в 2012 году публиковали карты-схемы с указанием центров энергопитания. Это позволяло бизнесу принимать взвешенные решения о месте размещения производств.

Я считаю, что такого рода интерактивные карты — обязательное условие для повышения инвестиционной привлекательности. Они бы стали эффективным инструментом, позволяющим бизнесу ещё на этапе идеи оценить реальные затраты и сроки, что снизило бы риски и сделало процесс более прозрачным. Это как раз и есть та самая предсказуемость, о которой говорят инвесторы для выбора места размещения предприятий.

Предсказуемость и устойчивость

Техприсоединение — это не формальность, а входной билет в любой промышленный проект. Но если этот билет требует оплаты задолго до старта производства, мы каждый раз возводим дополнительный инвестиционный барьер там, где должны создавать условия для развития.

«Предлагаемый механизм не требует бюджетных вливаний. Он меняет лишь логику денежного потока: не "вперёд до стройки", а "в процессе работы". Такой подход снижает нагрузку на заёмное финансирование, исключает процентные издержки на авансируемые суммы и, что самое важное, делает экономическую модель нового производства предсказуемой и устойчивой», — выражает своё мнение Александр Данишевский, основатель индустриального парка «Данор», председатель совета директоров ООО «Техносервис», член Совета директоров Корпорации развития Калининградской области