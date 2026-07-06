В калининградском аэропорту задерживаются или отменены 30 рейсов из-за беспилотников в Ленинградской области

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В аэропорту Храброво из-за ограничений на полёт в Ленинградской области в связи с опасностью беспилотников возможны задержки вылета и прилёта самолётов. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает Росавиация.

По состоянию на 06:40 утра в Храброво задерживаются или отменены 30 рейсов на прилёт и вылет, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Самару и Нижний Новгород. По данным онлайн-табло аэропорта, задержки составляют от 30 минут до двух часов.