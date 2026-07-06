Дожди и сильный ветер: погода в Калининграде и области в понедельник, 6 июля

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В Калининградской области в понедельник, 6 июля, ожидается переменная облачность, возможны дожди. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным метеорологов, утром температура воздуха составит +17...+19 °С, переменная облачность, местами не исключены умеренные дожди. Днём погода не изменится.

Вечером после заката похолодает до +12...+15 °С. У побережья — до +15...+17 °С). Облачно с прояснениями и временами возможны дожди, особенно после заката на побережье, севере и западе региона, включая Калининград.

Ветер утром и днём северо-западный/западный, вечером переменный на юго-западный. У побережья в течение всех суток — 8-12 м/с, в порывах до 13-16 м/с. В Калининграде и области утром и вечером — 4-9 м/с, днём 5-12 м/с, в порывах до 12-15 м/с.