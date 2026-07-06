Стабильные морские перевозки в Калининград — выгодно и надёжно вместе с «Парк Логистик»

Компания «Парк Логистик» организует морские перевозки между портами России и Калининградской областью, включая направление Санкт-Петербург — Калининград и обратно. В работе используются контейнерные, сборные и генеральные грузы, а перевозки выполняются на регулярной морской линии с участием т/х «РЗК Константа» и т/х «Тикси» , что помогает поддерживать стабильный график отправок.

ФЛКТС: что это даёт бизнесу

ФЛКТС помогает снизить расходы на морской фрахт за счёт господдержки части перевозки. Для грузовладельца это означает более понятную стоимость доставки и меньшую зависимость от рыночных колебаний.

Для компаний, которые регулярно возят товары в Калининградскую область, такая схема особенно важна: она помогает точнее планировать бюджет, удерживать себестоимость и сохранять стабильность поставок.

Какие грузы перевозят

«Парк Логистик» работает не только со стандартными контейнерами, но и со сборными, генеральными, негабаритными и тяжеловесными грузами. Это удобно для бизнеса, которому нужны разные варианты доставки в зависимости от объёма партии и специфики товара.

Сборные грузы особенно подходят тем, кто не готов оплачивать целый контейнер: консолидация позволяет отправлять небольшие партии без лишних затрат.

Почему это важно

Для бизнеса морская перевозка — это не просто транспортировка, а часть всей цепочки поставок. Поэтому всё больше компаний выбирают не разовую услугу, а партнёра, который берёт на себя весь процесс: от подбора маршрута и оформления документов до контроля сроков и координации наземного этапа.

В Калининградской области это особенно актуально: любая задержка или рост стоимости перевозки сразу отражаются на товарных запасах, себестоимости и сроках исполнения обязательств перед клиентами.

Что получает клиент

В работе с «Парк Логистик» клиент получает расчёт маршрута под конкретный груз, сопровождение по ФЛКТС, оформление документов и контроль на всех этапах перевозки.

Это позволяет сделать доставку более предсказуемой, сократить риски и заранее понимать экономику маршрута. Для бизнеса, который работает с Калининградом, такой подход становится не просто удобным, а стратегически важным.



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