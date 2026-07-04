Местами грозы и до +20 °C: погода в Калининградской области 5 июля

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Погода в воскресенье, 5 июля, будет нестабильной. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью температура составит +14…+16 °C, на востоке области местами до +13 °C, у побережья — +16…+18 °C. Ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди и ливни, особенно у моря и на западе региона.

Утром воздух прогреется до +18…+20 °C. Будет облачно с прояснениями, к полудню пройдут дожди. Днём прогнозируется +16…+19 °C. Местами — дожди, ливни и возможные грозы. Вечером температура опустится до +12…+15 °C в Калининграде и области и до +16…+18 °C на побережье. Сохранится переменная облачность, возможны кратковременные осадки.

Ветер преимущественно западный, к вечеру — северо‑западный. В Калининграде и области ожидается умеренный ветер 3–8 м/с с порывами до 9–12 м/с. У побережья вечером порывы усилятся до 13–17 м/с. Атмосферное давление снизится с 755 до 753 мм рт. ст.