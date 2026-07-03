Калининградская «Балтика» продала своего нападающего в «Ротор»

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Волгоградский «Ротор» выкупил у «Балтики» права на 24-летнего нападающего Абу-Саида Эльдарушева. Об этом сообщили в пресс-службе калининградского клуба в пятницу, 3 июля.

Игрок заключил контракт с волжанами на 2 года с функцией продления ещё на один сезон. В весенней части сезона форвард провёл за «Ротор» 15 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. По информации портала Transfermarkt.de, балтийцы заработали на продаже футболиста 120 тыс. евро.

Эльдарушев перешёл в «Балтику» летом 2024 года. За это время он провёл в составе бело-синих 26 игр и забил три гола.