У Лючика появилась собственная Верта: в Калининградский зоопарк привезли самку капибары

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В Калининградский зоопарк прибыла самка капибары по имени Верта. Об этом рассказали в учреждении в пятницу, 3 июля.

Верта появилась на свет в 2025 году в Московском зоопарке и стала подарком Калининграду на 80-летие.

«Сейчас Верта, как и полагается, побудет на карантине 21 день, а потом (как же мы надеемся на это!) станет хорошей подругой и партнёром самцу Лючику со всеми вытекающими маленькими — миленькими последствиями», — прокомментировали в учреждении появление нового обитателя.