Грузовик в кювете: Приморское кольцо перекроют, чтобы вытащить машину

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На Приморском кольце временно перекроют движение, чтобы эвакуировать попавший в ДТП грузовик. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе регионального подразделения «Росавтодора».

Ограничения будут действовать в пятницу, 4 июля, с 22:00 до 23:30 на 23-м километре трассы А-217 «Приморское полукольцо» Калининград — Светлогорск.

Движение закроют в сторону Зеленоградска на участке от аэропорта Храброво до города. Мера нужна для безопасности во время эвакуации транспортного средства после аварии.

Речь идёт о ДТП, которое произошло 2 июля около 8:10 на 23-м километре трассы. По данным региональной Госавтоинспекции, водитель грузовика наехал на стоявший на обочине Peugeot. В момент удара в легковом автомобиле никого не было, пострадавших тоже нет.