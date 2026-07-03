«Вы — наследники созидательного духа»: губернатор Алексей Беспрозванных поздравил выпускников БФУ (фоторепортаж)

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Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных назвал выпускников БФУ им. Канта «наследниками созидательного духа». На торжественной церемонии вручения дипломов в пятницу, 3 июля, побывал фотокорреспондент «Клопс».

Современный Калининград создавался усилиями нескольких поколений, напомнил глава региона в своём видеопоздравлении. По его словам, за восемь десятилетий здесь выросли города, предприятия, научные и образовательные центры — и частью этой истории созидания несомненно стал университет.

«Нашему региону нужны молодые талантливые специалисты. Нужны именно вы!» — отметил губернатор. А молодые талантливые специалисты, несмотря на испортившуюся погоду, наслаждались своим праздником и были с ним совершенно согласны.