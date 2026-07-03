На территории завода «Янтарь» в Калининграде ликвидировали возгорание и сильное задымление

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На территории завода «Янтарь» в Калининграде ликвидировали возгорание в одном из цехов. Сильное задымление заметили очевидцы, сообщившие об этом «Клопс». Информацию подтвердили в региональном управлении МЧС.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, вызов в дежурную часть поступил в 14:37 в пятницу, 3 июля. Клубы дыма наблюдались на территории 30 кв. метров. По предварительным данным, причиной пожара стала загоревшаяся проводка. На место выехало восемь единиц техники, работали 32 человека личного состава. Жертв нет.