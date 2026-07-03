15:55

Кто в Калининграде отвечает за дохлых уток и собак — в минприроды рассказали, куда звонить в таком случае

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Кто в Калининграде отвечает за дохлых уток и собак — в минприроды рассказали, куда звонить в таком случае - Новости Калининграда | Фото: читатель
Фото: читатель

После публикации «Клопс» о том, что в Верхнем озере несколько дней плавал неубранный труп павшего животного, читатели сообщили редакции и о других похожих случаях. В региональном минприроды объяснили, кто должен отвечать за биологический мусор и куда звонить в таком случае.

Ответственность за уборку зависит от того, кому принадлежит территория, где обнаружены останки. В местах общего пользования — к ним относятся улицы, тротуары, парки — обязанность эта возлагается на органы местного самоуправления, в том числе управления городского хозяйства, комитеты по благоустройству. То же самое — если участок бесхозяйственный, не закреплён ни за каким конкретным правообладателем: отвечает за чистоту муниципалитет. 

А вот если погибшее животное валяется во дворе многоквартирного дома, убрать его должна управляющая организация либо товарищество собственников жилья (ТСЖ).  Это часть обязанностей по содержанию общего имущества, перечисленных в ст. 39 жилищного кодекса РФ. 

«При выявлении факта падежа животного (биологические останки), необходимо незамедлительно уведомить уполномоченные органы», — подчёркнуто в сообщении. 

При обнаружении на городской территории — надо сообщать в администрацию МО. Можно также позвонить по единому номеру вызова экстренных служб «112», либо ЕДДС: 8 (4012) 59-64-00. 

Если неприятная находка попалась вам на глаза во дворе, обратитесь в управляющую организацию или ТСЖ. При этом попросите сообщить вам входящий номер заявки, дату, время и ФИО принявшего сотрудника. 

В обращении необходимо сообщить точные ориентиры места, где находятся биологические отходы: адрес, ближайшие здания, объекты, координаты. 

Когда уведомление получено, к работе привлекается государственная ветеринарная служба, сообщили в минприроды. Специалист проводит осмотр павшего животного, при необходимости осуществляет отбор проб для лабораторного исследования — чтобы исключить распространение заразных болезней. Затем определяется допустимый способ утилизации: это может быть сжигание в специализированной установке или другие методы. 

Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов влечёт административную ответственность, подчёркнуто в письме ведомства. Гражданам может грозить штраф в размере от четырёх тысяч рублей, а юридическим лицам — до семисот тысяч рублей.

Калининградка две недели ждала, пока из Верхнего озера уберут утонувшее животное.

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