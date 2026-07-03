В Зеленоградске обладатель голубых шортов украл хаски, а потом подбросил её в зоомагазин хромой и побитой (фото)

Хозяйка выставочной сибирской хаски второй день не может прийти в себя — неизвестный похитил у неё на море собаку, поиздевался, а потом оставил в зоомагазине на окраине Калининграда. Об этом Анастасия рассказала «Клопс».
По словам женщины, вечером в среду, 1 июля, они с Никой приехали в Зеленоградск к ветеринару — у собаки была травма лопатки. После визита немного прогулялись по променаду.
«Ника погналась за голубем, выбежала на пляж, и больше я её не видела», — вспоминает Анастасия.
Хозяйка сразу кинула клич в соцсетях, надеясь, что питомица просто потерялась. Позже стало ясно, что Нику похитили. Очевидцы прислали фото, на котором загорелый мужчина в голубых шортах тащит несчастную за ошейник.
Развязка наступила неожиданно: на следующее утро в зоомагазин на окраине Калининграда заявилась подвыпившая компания и попросила забрать у них собаку: мол, та «невоспитанная» и им не нужна. Одна из сотрудниц узнала Нику по объявлению и связалась с хозяйкой. Хаски забрали в тяжёлом состоянии — хромую, побитую и обессиленную.
«Ника из-за этого пропустила терапию, и лапу он ей окончательно добил. Врач уже спокойно отпустил нас на выставку 5 июля, а сейчас я даже представить не могу, когда она восстановится», — рассказывает хозяйка.
Виновника разыскивают. Хозяйка обратилась в полицию. Она просит похитителя выйти на связь и возместить ущерб. Если вы что-то знаете о произошедшем или узнали человека, свяжитесь с Анастасией по телефону +7911 478 3053.