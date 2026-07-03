В Зеленоградске обладатель голубых шортов украл хаски, а потом подбросил её в зоомагазин хромой и побитой (фото)

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Хозяйка выставочной сибирской хаски второй день не может прийти в себя — неизвестный похитил у неё на море собаку, поиздевался, а потом оставил в зоомагазине на окраине Калининграда. Об этом Анастасия рассказала «Клопс».

По словам женщины, вечером в среду, 1 июля, они с Никой приехали в Зеленоградск к ветеринару — у собаки была травма лопатки. После визита немного прогулялись по променаду.

«Ника погналась за голубем, выбежала на пляж, и больше я её не видела», — вспоминает Анастасия.

Хозяйка сразу кинула клич в соцсетях, надеясь, что питомица просто потерялась. Позже стало ясно, что Нику похитили. Очевидцы прислали фото, на котором загорелый мужчина в голубых шортах тащит несчастную за ошейник.

Развязка наступила неожиданно: на следующее утро в зоомагазин на окраине Калининграда заявилась подвыпившая компания и попросила забрать у них собаку: мол, та «невоспитанная» и им не нужна. Одна из сотрудниц узнала Нику по объявлению и связалась с хозяйкой. Хаски забрали в тяжёлом состоянии — хромую, побитую и обессиленную.