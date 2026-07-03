Лечебное дело и IT: что чаще всего выбирают иностранные студенты БФУ в Калининграде

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Выпускниками Балтийского федерального университета имени И. Канта в этом году стали 193 иностранных студента из 21 страны. Об этом сообщает пресс-служба БФУ в пятницу, 3 июля — в этот день в Калининграде проходит торжественная церемония вручения дипломов.

Основная часть студентов завершила обучение по программам бакалавриата и специалитета. В числе выпускников также есть магистры, аспиранты и ученики Университетского колледжа.

Среди направлений, куда охотнее всего поступают гости из-за рубежа, самым востребованным остаётся «Лечебное дело» — его препоодают как на русском, так и на английском языках. Кроме того, иностранцы активно выбирают лингвистику, психологию, IT-направления, педагогику, туризм, дизайн и юриспруденцию.

По традиции вместе с дипломом выпускники получили и Европейское приложение к диплому (Diploma Supplement) — международный документ, который переводит академические достижения на английский язык и содержит подробное описание программы обучения, статуса университета, полученных компетенций и сведений, необходимых для работодателей и зарубежных вузов.

Чаще всего приезжают поступать в БФУ жители Китая, Индии, Беларуси. Не отстают от них и Казахстан, Узбекистан, Латвия, Эквадор, Азербайджан, Германия и Бразилия.