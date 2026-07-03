Послания из прошлого получили на торжественной церемонии выпускники БФУ в Калининграде

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Студенты БФУ, окончившие обучение в этом году, получили письма, которые написали самим себе ещё первокурсниками. Традиционная акция приурочена к торжественной церемонии вручения дипломов, которая проходит в Калининграде в пятницу, 3 июля, сообщается на сайте университета.



Послания, отправленные в 2022 году «будущим себе», напомнили выпускникам, с какими мечтами они начинали свой первый «взрослый» путь. В конвертах — ожидания от студенческой жизни, планы, сомнения и мечты. Часть конвертов вложили прямо в корочки дипломов — адресаты обнаруживали их при получении документов.



Для многих такие письма стали не просто памятным сувениром, а поводом остановиться, оглянуться назад и вспомнить, каким был старт академического пути и что удалось пройти за эти годы.