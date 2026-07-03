В Ладушкине водонапорную башню стилизуют под маяк

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Ладушкине в ближайшее время планируют создать два мурала. Об этом в пятницу, 3 июля, заявил глава администрации муниципалитета Ахилл Феохариди в эфире ЦУР во «ВКонтакте».

«Мы привлекли учеников нашей школы, провели художественный конкурс, — рассказал он. — Ребята подошли ответственно. Мы предполагаем стилизовать нашу водонапорную башню на улице Юбилейной под маяк. Объект находится рядом со школой, и мы попросили ребят сказать своё видение, как бы они хотели, чтобы башня выглядела. У каждого был свой интересный подход. Были весёлые рисунки. Собралась комиссия, выбрала, мы наградили детей и объявили благодарности».

Еще один мурал будет посвящён Герою Советского Союза, чьё имя носит город — Ивану Ладушкину. «Размещение согласовали с собственниками многоквартирного дома. Неплохая локация, находится на региональной трассе», — заключил Ахилл Феохариди.