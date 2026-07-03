В Калининградской области стало ещё на 122 молодых врача больше — БФУ

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Высшую школу медицины и Медицинский колледж БФУ им. И. Канта в Калининграде окончили в этом году 603 человека. Диплом о высшем образовании по программе «Лечебное дело» получили 122 молодых врачей, среди них 16 отличников, сообщается на сайте БФУ.

Дипломы среднего образования получили 388 человек по шести специальностям, среди них 70 отличников. Церемония проходит в Калининграде в пятницу, 3 июля.

Выпускники рассказали, почему выбрали медицину, как проходили их годы обучения и кем они мечтают стать после ординатуры. Отабек Нуриллаев приехал учиться в Калининград из Узбекистана. Он говорит, что выбор профессии был почти предопределён семейной историей.

«Решение пойти в медицину во многом было предопределено: бабушка работает педиатром и неонатологом, дедушка — хирург, — рассказал юноша. — Сейчас я твёрдо решил идти в хирургию. Для меня главное в профессии врача — оставаться добрым и искренне сопереживать людям. Спасибо университету и наставникам за знания и опыт. Теперь планирую поступить в ординатуру, браться опыта и вернуться на родину, в Узбекистан, чтобы помогать людям там».

Другая выпускница, Екатерина Романова, признаётся, что в выборе пути не сомневалась ни дня. «Еще моя прабабушка часто говорила: «Вырастешь — станешь доктором, будешь нас лечить», — улыбается девушка. — Со временем я поняла, что врач — это призвание… С третьего по шестой курс работала медсестрой, проходила практику в реанимации. Путь был непростым, но я с благодарностью вспоминаю и университет, и преподавателей!»



Директор Высшей школы медицины Сергей Коренев отметил, что нынешний выпуск непременно внесёт важный вклад в систему здравоохранения региона. «603 выпускника — это не просто цифры, — подчеркнул он. — Это будущие врачи, которые уже завтра будут стоять у постели больного… Мы гордимся каждым выпускником, а 20‑летняя история нашей школы, в которой уже почти пять тысяч подготовленных специалистов, — это серьёзный фундамент для новых достижений».



Отдельная церемония ждёт и ординаторов: 89 выпускников получат дипломы по 12 врачебным специальностям 9 июля, сообщает пресс-служба БФУ.