Выпускники БФУ им. Канта в Калининграде получили в этом году на 84 диплома с отличием больше, чем в прошлом

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В этом сезоне дипломы о высшем образовании получают 1 999 выпускников БФУ им. Канта, в том числе 780 — обладатели «красных». В прошлом году отличников было на 84 человека меньше, сообщает пресс-служба университета.

Торжественная церемония вручения дипломов в пятницу, 3 июля, продолжается в Кафедральном соборе на острове Канта целых 12 часов и закончится поздним вечером.

Дипломы о среднем профессиональном образовании получили 674 выпускника (104 с отличием). Выпускниками аспирантуры стали 36 молодых ученых. Кроме того, документы, подтверждающее высшее образование, получают также 193 иностранных студента из 21 страны.

«Вы прошли долгий путь и доказали свою самостоятельность и стремление к развитию, — обратился к выпускникам ректор БФУ им. И. Канта Максим Дёмин. — Университет всегда открыт для вас — приходите расти вместе с нами и с Калининградской областью, которой нужны такие специалисты, как вы».

Балтийский федеральный университет — единственный вуз России, который проводит церемонию вручения дипломов в соборе XIV века под звуки уникального органа, подчёркнуто в сообщении.