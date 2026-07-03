После прогулки осталась без штанов: на Верхнем озере похитили сигнальную ленту с покрашенных скамеек

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Прогулка на Верхнем озере закончилась для калининградки Екатерины испорченной одеждой — присев на скамейку на набережной, она испачкала свежей краской брюки, рассказала «Клопс» девушка. Городские власти пообещали усилить контроль за работами.

Неприятность случилась с калининградкой в конце июня. «Мы с подругами втроём сели на скамейку около дома на Корабельной, — рассказала она. — На вид скамейка была покрашенная, но никаких табличек или запрещающих знаков не было. Мы проверили рукой — краска отпечатки не оставляла — и присели».

Но двинувшись дальше, девушки обнаружили, что на одежде остались тёмные пятна. Причём такая же точно беда постигла и пару других прохожих, которые решили отдохнуть на соседней лавочке. Сначала подруги не придали инциденту значения, списав всё на собственную невнимательность.

Но на следующий день, когда Екатерина и её приятельница понесли брюки в химчистку, обеих ждал сюрприз. «Как мы поняли, нас таких с тех выходных обращается по несколько человек в день, — говорит она. — Это массовая проблема?»

Калининградка просит откликнуться других пострадавших, её контакты есть в редакции.

Работы по покраске скамей, расположенных на территории общего пользования, выполняет МБУ «Чистота», прокомментировали ситуацию «Клопс» в калининградском комитете городского хозяйства.

«По окончанию работ скамьи оклеиваются сигнальными лентами, — сказано в письме. — Вероятно, сигнальные ленты со скамей на территории набережной Верхнего пруда были отклеены неустановленными лицами».

В администрации пообещали поручить подрядчику контролировать наличие ограждения до полного высыхания краски.