В Ладушкин на День города пригласили звёзд российской эстрады

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В Ладушкине ключевым праздником в череде мероприятий к юбилею Калининградской области станет День города, который пройдёт 29 августа. Зрителей ожидает концерт звёзд российской эстрады, сообщил в пятницу, 3 июля, глава администрации муниципалитета Ахилл Феохариди в эфире ЦУР во «ВКонтакте».

«Мы подготовили хорошую праздничную программу, пригласили артистов российской эстрады и местные коллективы, — отметил чиновник. — Недавно провели фестиваль «Дружба народов» на территории около нашего известного дуба, собралось очень большое количество людей — это жители и гости города. Сегодня все проекты, в том числе и по благоустройству, приурочены к юбилею области. Все те заявки, которые мы подавали — правительство области нас услышало. И объём реализации достаточно серьёзный».

Глава Ладушкина пригласил калининградцев и гостей области на День города: «Будем рады видеть всех. Думаю, что людям понравится».