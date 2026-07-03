У Рыбной деревни в Калининграде начали строить трамвайные платформы (фото)

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В Калининграде начали обустраивать трамвайные платформы на улице Октябрьской. Работы идут в районе остановки «Рыбная деревня», сообщает с места корреспондент «Клопс».

Сейчас единственная оставшаяся полоса в сторону Дзержинского занята техникой, поэтому водителям приходится объезжать участок по трамвайным путям. После завершения работ движение машин здесь организуют по одной полосе вместо привычных двух.

После выхода из трамвая люди смогут безопасно перейти дорогу по пешеходному переходу. Заметно, что длина платформы рассчитана на один вагон. При этом через Октябрьскую проходят два трамвайных маршрута.