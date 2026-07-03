Заправка у старого кладбища похоронила движение на проспекте Мира

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В Калининграде у заправки на перекрёстке проспекта Мира и ул. Менделеева из-за машин, стоящих в очереди за топливом, образовалась пробка. Об этом сообщили в Центре организации движения и пассажирских перевозок.

Затор растянулся почти на 700 метров. Из-за дорожного коллапса не могут проехать автобусы №3 и №22. Объезжать пробку общественный транспорт, который следует из центра, будет через ул. Лейтенанта Катина.