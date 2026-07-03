Игра в «пятнашку»: от «Янтарного» до Аксакова запустили электробус

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде на маршрут №15 вышел электробус. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Новый вид общественного транспорта будет пока курсировать от дворца спорта «Янтарный» до ул. Аксакова в тестовом режиме. Прежде чем выпустить машину челябинского завода «Синара» на линию, её обкатывали без пассажиров.