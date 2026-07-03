Площадь Победы в Калининграде вновь ждёт масштабный ремонт

В Калининграде на текущий ремонт площади Победы снова понадобились деньги — из городского бюджета выделяется больше 34,5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно техзаданию, в первую очередь заменят потрескавшееся покрытие. Подрядчику предстоит переложить и заменить гранитные плиты и бетонную плитку, отремонтировать лестницы.
Победителю тендера предстоит ремонт фонтанов, замена наружного освещения и силового кабеля. Помимо этого, в планах установка гранитных лавок, металлических урн и ста вазонов. Работы необходимо закончить за 90 дней.
В будущем власти планируют провести полную реконструкцию площади Победы, последний раз её глобально обновили к 750-летию города в 2005 году.