Площадь Победы в Калининграде вновь ждёт масштабный ремонт

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде на текущий ремонт площади Победы снова понадобились деньги — из городского бюджета выделяется больше 34,5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в первую очередь заменят потрескавшееся покрытие. Подрядчику предстоит переложить и заменить гранитные плиты и бетонную плитку, отремонтировать лестницы.