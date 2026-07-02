«Могла не доехать»: беременной калининградке с тяжёлой патологией помогли в перинатальном центре

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В Региональном перинатальном центре Калининграда успешно помогли родить пациентке с полным предлежанием и врастанием плаценты — одной из самых тяжёлых и опасных патологий в акушерстве. Об этом сообщили в областном минздраве.

По данным ведомства, женщине изначально рекомендовали лечение в Москве, однако доехать до столичной клиники было слишком рискованно: во время транспортировки могло начаться массивное кровотечение. Пациентку оставили в регионе, где специалисты взяли ситуацию под контроль.

Беременность была долгожданной и непростой. После получения квоты на ЭКО в январе 2025 года первая попытка оказалась неудачной, у женщины выявили тромбофилию и провели операцию по удалению полипа. Вторая подсадка в августе завершилась наступлением беременности, однако уже с первых недель возникла угроза выкидыша и тяжёлый токсикоз. На втором скрининге диагностировали полное предлежание плаценты с врастанием — состояние, которое сопровождается высоким риском кровотечений. На протяжении всех месяцев беременности они действительно происходили неоднократно.

«Сначала мы хотели уехать в Москву — боялись, что на месте не помогут. Но и. о. главного врача Перинатального центра Елена Егоровна Мартынова честно объяснила, что дорога — огромный риск: я могла просто не доехать. Её разъяснения и поддержка помогли мне довериться нашим врачам», — рассказала пациентка.

Пациентка провела почти пять месяцев в стационаре в режиме строгого постельного отдыха — вставать разрешалось лишь кратковременно. За этот период у неё произошло более семи сильных кровотечений. Очередной эпизод случился 12 апреля, и врачи приняли решение о срочном родоразрешении. Малыш появился на свет на 35‑й неделе и был недоношенным.

Операцию провела и. о. главного врача Перинатального центра Елена Мартынова. Ей удалось сохранить пациентке матку и обеспечить безопасное появление ребёнка на свет. Первые недели жизни малыш провёл в реанимации, затем его перевели в отделение патологии новорождённых.

Сейчас мама и ребёнок выписаны домой. Семья поблагодарила Елену Мартынову и всю команду врачей, которые сопровождали беременность и провели операцию.