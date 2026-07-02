За полгода с вокзалов и станций Калининградской области отправились почти четыре миллиона пассажиров

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За шесть месяцев с вокзалов и станций Калининградской области отправились почти 4 миллиона пассажиров — 3,965 млн человек. Это на 5,5% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба КЖД в четверг, 2 июля.

По итогам первого полугодия-2026 основной прирост обеспечили пригородные поезда: ими воспользовались более 3 млн 859 тыс. человек — это дало плюс 5,6% к прошлогодним показателям. Поездами дальнего следования проехали 106,1 тыс. пассажиров — здесь тоже скромный, но всё же рост: на 0,8%.

Довольно заметный скачок зафиксирован в июне: за месяц в поездки отправились 1,67 млн пассажиров. Это на 12,7% больше, чем годом ранее.



Общий пассажирооборот за январь–июнь составил 138,2 млн пассажиро-километров, увеличившись на 4,3%. В том числе в дальнем следовании — 29,4 млн пасс-км, в пригородном сообщении — 8,8 млн пасс-км.