Ксения Бородина заступилась за мужа: читайте в журнале «Калининградская антенна»

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Журнал «Калининградская антенна» делится полезной информацией на тему здоровья, кухни, финансов, ухода за собой, своими близкими и домом, рассказывает о звёздах театра и кино.

Ксения Бородина снова заступилась за мужа — блогера Николая Сердюкова. Некоторые комментаторы посмеиваются: мол, 43-летняя телеведущая зарабатывает больше, чем её супруг.

«Да, я, его жена, зарабатываю больше — и что?! Это ничего не меняет, а только двигает вперёд. Столько заботы и теплоты в моей жизни не было никогда! Какую бы грязь про него ни писали, он не пытается выяснять отношения, не строит из себя мачо. Он просто заботится обо мне и делает меня счастливой. Люди пишут «альфонс», ничего о нём не зная. Когда Коля развёлся, то без грязи и разбирательств ушёл, оставив квартиру своему ребёнку. Уехал на машине с одним чемоданом. Думаете, легко начинать всё сначала? Нет, не легко! Он так же, как и его бывшая жена, заработал на эту квартиру, трудясь в банке. Он тратит деньги на семью, на жену и детей, не жадничал со мной ни разу. Это дорогого стоит».

Ксения и Николай 3 июня отметили первую годовщину свадьбы. Для Сердюкова это второй брак, от блогера Алины Акиловой у него есть дочь Николь. Бородина была дважды замужем, у неё две дочери от предыдущих союзов.

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