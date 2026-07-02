«Будем делать всё»: Путин поздравил Калининградскую область с будущим юбилеем и пообещал поддержку

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Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что встретился с президентом Владимиром Путиным, который передал жителям региона поздравление с будущим 80‑летием области. Об этом глава региона написал в своём телеграм-канале в четверг, 2 июля.

В ходе встречи глава государства отметил важность продолжения развития эксклавного региона и выразил пожелания калининградцам. Беспрозванных рассказал, что доложил Путину о текущей ситуации в области и получил поддержку по всем вопросам, включая продление госпрограммы «Социально‑экономическое развитие Калининградской области» до 2036 года.

По словам губернатора, программа позволяет региону получать финансирование крупных проектов. За 12 лет область получила более 415 млрд руб. на строительство социальных и инфраструктурных объектов. Среди них — поликлиники, школы, детсады, спортивные сооружения и театр эстрады в Светлогорске. Одним из последних проектов стала поликлиника на Сельме, сейчас реализуется строительство медцентра в Советске.

Также глава региона отметил вклад государства в развитие логистики, энергетической безопасности и транспорта. С 2014 года в рамках программы введено 220 объектов. Беспрозванных добавил, что в повестке встречи было много тем, о которых он расскажет позже.

«Хочу пожелать вам и всем калининградцам благополучия и дальнейших успехов. Будем, разумеется, делать всё для того, чтобы реализовывать все планы развития Калининградской области, в том числе те, которые мы обсуждали и о реализации которых договорились на последнем Совете безопасности», — сказал Путин.