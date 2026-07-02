Месси, Роналду, валидол и клон Инфантино: что нового в футбольном блоге «Клопс»

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Чемпионат мира вышел на стадию, где уже нельзя ошибаться. Первые матчи плей-офф подарили валидольные концовки, сенсации и поводы для мемов. Авторы проекта «На трибуне» на платформе «Клопс Блоги» продолжают следить за самым интересным на ЧМ — от матчей на вылет до историй, которые обсуждают далеко за пределами поля.

Месси унизили в США: сначала он улыбался

Лионель Месси не переставал смеяться, пока его тщательно досматривали в аэропорту перед вылетом на матч с Кабо-Верде. На видео видно, как сотрудник безопасности копается в багаже аргентинца. Но потом улыбка с лица Месси пропала. Почему — смотрите в блоге.

Роналду попробует снять порчу, а тренер Алжира сыграет против бывшей команды

Вечером и ночью болельщиков ждут три матча плей-офф: Испания — Австрия, Португалия — Хорватия и Швейцария — Алжир.

Главная интрига — Криштиану Роналду. Он ни разу не забивал в плей-офф чемпионатов мира и теперь попробует прервать эту серию в игре с Хорватией.

А наставник Алжира Владимир Петкович встретится со своей бывшей командой — сборной Швейцарии. Именно он тренировал европейцев на ЧМ-2018, в том числе и в скандальном матче в Калининграде.

Главный критик Месси возмутился удалением Балогуна и снова вспомнил Лео

В игре США — Босния и Герцеговина форвард американцев Фоларин Балогун сначала открыл счёт, а во втором тайме получил красную карточку. Британский журналист Пирс Морган сравнил этот эпизод с фолом Месси и не понял, почему аргентинец остался без наказания.

«Тот же самый фол. За один — красная карточка. За другой — вообще никакого наказания. Хорошо, наверное, быть Лионелем Месси», — написал Морган.

Кто забил самый красивый гол на ЧМ? Ответ удивит

Самым красивым голом группового этапа ЧМ-2026 признали мяч форварда сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова.

Бывший игрок «Ростова» и ряда итальянских клубов открыл счёт в матче против ДР Конго. Правда, для команды Фабио Каннаваро это стало последним ярким достижением на турнире. Смотрите, как это было.

Тренерский листопад ЧМ-2026: кто уже ушёл

Чемпионат мира запомнился не только матчами, но и чередой тренерских отставок. Сабри Лямуши уволили из сборной Туниса прямо по ходу группового этапа после поражения от Швеции 1:5.

Хон Мён Бо покинул сборную Южной Кореи после невыхода из группы. Стив Кларк ушёл из Шотландии после провала в группе с Гаити, Марокко и Бразилией. Мирослав Коубек расстался со сборной Чехии, когда та заняла последнее место в группе.

А самой громкой отставкой стала потеря поста Роналдом Куманом: Нидерланды сенсационно вылетели от Марокко в серии пенальти.

Сборная Уэльса всё-таки пробилась на ЧМ. Но есть нюанс

В Бостоне заметили пятерых валлийских болельщиков с баннером: «Мы приехали. Мы выпили. Мы сказали жёнам, что Уэльс прошёл квалификацию».

Нюанс в том, что Уэльса на турнире нет. Но для хорошей поездки на чемпионат мира иногда достаточно не сборной, а убедительной домашней легенды.

Первые матчи плей-офф — это валидол. Фавориты пакуют чемоданы

Раунд 1/16 финала начался с настоящей футбольной драмы. Первые игры получились настолько равными, что только чудом две встречи обошлись без дополнительного времени.

А дальше началось полное безумие. ЮАР, Япония, Германия и Нидерланды уже оказались за бортом турнира — хотя по сетке плей-офф такой сценарий представлялся почти невероятным.

Куда деваются мячи с чемпионата мира

На каждом мяче ЧМ указаны матч и порядковый номер. На одну игру готовят 17 штук.

По одному получают команды, а авторы хет-триков могут забрать мяч на память. Например, в Бостоне Усман Дембеле забил трижды. Благодаря чипам стало понятно, какими именно он отличился: №2, №16 и №8. В личный музей футболист получил мяч №16. Подробнее — в нашем материале.

Президента ФИФА размножили на 3D-принтере

В соцсетях разошёлся мем о том, что Джанни Инфантино размножили на 3D-принтере. Поводом стали кадры трансляций, где президент ФИФА якобы появился сразу на двух матчах с разницей в 12 минут: Эквадор — Германия в Ист-Ратерфорде и Кюрасао — Кот-д’Ивуар в Филадельфии. «Клопс» разобрался, как же так вышло.