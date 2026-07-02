Орнитологи объявили месяц кулика: в июле этих птиц наблюдают во всём разнообразии и в Калининградской области (фото)

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Калининградские любители наблюдения за птицами в июле особое внимание уделят куликам разных видов. Наступивший месяц посвятили этим пернатым в рамках проекта «Большой год 2026. Россия», сообщает Союз охраны птиц России.

Информацию организаторы принимают до начала августа. Июль считается удачным временем для сбора данных. Птицы, уже завершившие гнездование, а также особи, которые по разным причинам не гнездились, начинают неспешно двигаться к местам зимовок. Так что сейчас в большинстве регионов куликов можно наблюдать во всём их разнообразии.

Как напоминают орнитологи, кулики — это не один вид, а большая группа птиц, которая объединяет несколько семейств: например, авдотковые, ржанковые, ходулочниковые, кулики-сороки, бекасовые.

Эти птицы живут в самых разных местах — в списке локаций морские побережья, берега рек и озёр, болота и низкотравные луга. Они селятся в тундре, степях, пустынях, сырых лесах и в альпийском поясе гор.

Немало самых разнообразных куликов и на Балтике. Калининградский фотограф Ольга Музюкина занимается наблюдением за ними наряду с другими пернатыми — она поделилась с «Клопс» целой мини-коллекцией красивых кадров.