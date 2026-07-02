«Воткнут палочки, и будем ждать тени до пенсии»: калининградцы возмущены вырубкой лип на проспекте Победы (видео)

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На проспекте Победы в Калининграде планируют вырубить тенистую липовую аллею. Объявления об этом появились на стволах накануне, рассказала «Клопс» жительница близлежащего дома Марина.

Снос деревьев, согласно наклеенному на стволы листку, назначен на четверг, 2 июля. Местных эта ситуация шокировала и возмутила: все семь помеченных лип выглядят здоровыми, сейчас они в полном цвету. На улице кроны создают тень и прохладу, без этой зелёной стены в окна будет бить беспощадное солнце, да и ходить по тротуару станет намного менее приятно. «Огромные липы! Они все цветут, — говорит Марина. — Я просто в шоке.

Здесь будет кошмар, залитый солнцем. Посмотрите, какие красивые. Что не так с ними?»

Перспектива получить взамен компенсационное озеленение людей устраивает мало. «Воткнут нам эти свои палочки, — иронизирует калининградка, — и я не знаю, сколько лет нам ждать — до пенсии? — чтобы они стали какими-то деревьями».