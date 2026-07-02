Где работают лучшие каменщики: топ-3 калининградских застройщиков

Конкурсантам предстояло показать свои навыки в кирпичной кладке. Жюри оценивало не только скорость выполнения работы, но и её качество, соблюдение технологических процессов, точность и соответствие строительным стандартам. Каждому конкурсанту начислялись баллы по нескольким параметрам, что позволяло максимально беспристрастно определить лучших.

21 мая на территории индустриального парка «Данор» в Калининграде состоялся региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в категории «Лучший каменщик». Мероприятие было организовано «Строительным союзом Калининградской области». Основная задача конкурса — популяризация строительных специальностей и повышение престижа рабочих профессий.

Представитель группы компаний «КСК» подтвердил высокий уровень профессиональной подготовки, показав лучший результат второй год подряд.

Организаторы и участники выражают признательность Александру Николаевичу Данишевскому за предоставленную площадку завода «Аэроблок».

Хочется особенно подчеркнуть значимую поддержку мероприятия со стороны Александра Данишевского — калининградского промышленника, который не только обеспечил место проведения, но и активно содействовал организации соревнований. Глава «Строительного союза Калининградской области» Борис Бабаянц и Любовь Анатольевна Боровская, генеральный директор «Союза строителей Калининградской области», выражают искреннюю благодарность Данишевскому за его отзывчивость и неизменную поддержку инициатив строительного союза. Они высоко оценивают его вклад в развитие строительной отрасли региона, отмечая, что без его участия проведение конкурса на таком высоком уровне было бы затруднительно.

Подобные соревнования играют ключевую роль в подготовке кадров для строительной сферы, позволяя специалистам обмениваться опытом, совершенствовать свои навыки и привлекать внимание к рабочим профессиям. Конкурс также стал частью мероприятий, приуроченных к 70-летию строительной отрасли России.