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День города в Калининграде: «Триколор» превратит Центральный парк в улицу развлечений

  1. Калининград
День города в Калининграде: «Триколор» превратит Центральный парк в улицу развлечений - Новости Калининграда

5 июля в Центральном парке компания «Триколор» создаст особое пространство для отдыха — тематическую улицу с бесплатной развлекательной программой для всей семьи.

В честь Дня города оператор организует проект «Триколор в твоём городе» в Калининграде. Мероприятие объединит тысячи жителей: на территории Центрального парка откроется целая развлекательная площадка с играми и активностями для всей семьи — пространство, где каждый сможет найти занятие по душе.

В этом году концепция проекта вдохновлена образом города как большого двора, где соседи знают друг друга и проводят время вместе. Как компания, объединяющая миллионы домов по всей России, «Триколор» переносит связь из космоса в повседневную жизнь, создавая модель идеального города — открытого, дружелюбного и живого.

Что ждёт гостей на улице Триколор

День города в Калининграде: «Триколор» превратит Центральный парк в улицу развлечений - Новости Калининграда
  1. Кинотеатр от телеканала «Советская киноклассика» — создавайте коллажи с кадрами из любимых фильмов, участвуйте в викторине и наслаждайтесь ретроконтентом.
  2. Дом творчества от телеканала «Ювелирочка» — создайте украшение из камней своими руками.
  3. Детская площадка от телеканала «ТипТоп» и пространства детских сервисов «Триколор Детям» — участвуйте в играх и викторинах, расписывайте гигантское арт-полотно.
  4. Спортивная площадка «Триколор Спорт» — проверьте свою силу и ловкость.
  5. Выставочный центр — познакомьтесь с современными решениями для дома, а также выберите фирменную одежду и аксессуары для удобной жизни.

Прогулка по улице превратится в увлекательную игру! Заходите в дома, выполняйте задания и собирайте «монетки». Обменивайте игровую валюту на подарки в Магазине.

Шанс выиграть телевизор и другие призы

День города в Калининграде: «Триколор» превратит Центральный парк в улицу развлечений - Новости Калининграда

Специально ко Дню города компания запускает для калининградцев онлайн-конкурс «Киноквиз». Участники смогут пройти тест на знание фильмов и сериалов и получить шанс выиграть телевизор «Триколор». Итоги конкурса будут подведены на мероприятии в Центральном парке — приходите узнать результаты и поддержать победителей!

Подробные условия смотрите на сайте проекта. Также всю информацию можно будет узнать на инфостойке в день мероприятия.

Присоединяйтесь к празднику

«Триколор» приглашает калининградцев вместе отметить День города 5 июля с 12:00 до 19:00.

Адрес: г. Калининград, Центральный парк.

Вход свободный.

Подробнее о проекте и расписании активностей — на сайте.

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