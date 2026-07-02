День города в Калининграде: «Триколор» превратит Центральный парк в улицу развлечений

5 июля в Центральном парке компания «Триколор» создаст особое пространство для отдыха — тематическую улицу с бесплатной развлекательной программой для всей семьи.
В честь Дня города оператор организует проект «Триколор в твоём городе» в Калининграде. Мероприятие объединит тысячи жителей: на территории Центрального парка откроется целая развлекательная площадка с играми и активностями для всей семьи — пространство, где каждый сможет найти занятие по душе.
В этом году концепция проекта вдохновлена образом города как большого двора, где соседи знают друг друга и проводят время вместе. Как компания, объединяющая миллионы домов по всей России, «Триколор» переносит связь из космоса в повседневную жизнь, создавая модель идеального города — открытого, дружелюбного и живого.
Что ждёт гостей на улице Триколор
- Кинотеатр от телеканала «Советская киноклассика» — создавайте коллажи с кадрами из любимых фильмов, участвуйте в викторине и наслаждайтесь ретроконтентом.
- Дом творчества от телеканала «Ювелирочка» — создайте украшение из камней своими руками.
- Детская площадка от телеканала «ТипТоп» и пространства детских сервисов «Триколор Детям» — участвуйте в играх и викторинах, расписывайте гигантское арт-полотно.
- Спортивная площадка «Триколор Спорт» — проверьте свою силу и ловкость.
- Выставочный центр — познакомьтесь с современными решениями для дома, а также выберите фирменную одежду и аксессуары для удобной жизни.
Прогулка по улице превратится в увлекательную игру! Заходите в дома, выполняйте задания и собирайте «монетки». Обменивайте игровую валюту на подарки в Магазине.
Шанс выиграть телевизор и другие призы
Специально ко Дню города компания запускает для калининградцев онлайн-конкурс «Киноквиз». Участники смогут пройти тест на знание фильмов и сериалов и получить шанс выиграть телевизор «Триколор». Итоги конкурса будут подведены на мероприятии в Центральном парке — приходите узнать результаты и поддержать победителей!
Подробные условия смотрите на сайте проекта. Также всю информацию можно будет узнать на инфостойке в день мероприятия.
Присоединяйтесь к празднику
«Триколор» приглашает калининградцев вместе отметить День города 5 июля с 12:00 до 19:00.
Адрес: г. Калининград, Центральный парк.
Вход свободный.
Подробнее о проекте и расписании активностей — на сайте.