День города в Калининграде: «Триколор» превратит Центральный парк в улицу развлечений

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5 июля в Центральном парке компания «Триколор» создаст особое пространство для отдыха — тематическую улицу с бесплатной развлекательной программой для всей семьи.

В честь Дня города оператор организует проект «Триколор в твоём городе» в Калининграде. Мероприятие объединит тысячи жителей: на территории Центрального парка откроется целая развлекательная площадка с играми и активностями для всей семьи — пространство, где каждый сможет найти занятие по душе.

В этом году концепция проекта вдохновлена образом города как большого двора, где соседи знают друг друга и проводят время вместе. Как компания, объединяющая миллионы домов по всей России, «Триколор» переносит связь из космоса в повседневную жизнь, создавая модель идеального города — открытого, дружелюбного и живого.

Что ждёт гостей на улице Триколор